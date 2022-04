Tracciata la “Z” dell'esercito russo su un palazzo del centro

Una grande “Z”, come quella diventata il simbolo dell’esercito russo nell'invasione dell'Ucraina, è apparsa questa mattina su un palazzo nel pieno centro di Verona: la sede della Telecom in via Tazzoli. Sul posto sono subito giunti i carabinieri della Compagnia provinciale di Verona che hanno effettuato un sopralluogo per raccogliere fotografie delle scritte ed eventuali altri dettagli. A partire dai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, dai quali si spera di risalire all’autore delle scritte. Il responsabile potrebbe andare incontro a una sanzione economica, ma anche a una possibile denuncia penale per imbrattamento e deturpamento di proprietà privata. La “Z” è un chiaro riferimento alla scritta con cui dall'inizio della guerra si inneggia in Russia alla vittoria: significa, infatti, “za pabedu”, per la vittoria, slogan comunemente utilizzato dalle milizie russe. E diventata un modo per esprimere solidarietà alla Russia e quindi al suo presidente Vladimir Putin.