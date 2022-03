«Siamo russi ma contro la guerra». Manifestazione di protesta pro Ucraina

VERONA - «Siamo russi e siamo contro la guerra». È lo striscione esposto questo pomeriggio a Verona durante un presidio di protesta contro la politica di Putin organizzato da un gruppo di cittadini russi che vivono nella città scaligera per condannare l'aggressione all'Ucraina.

Al sit-in soprattutto donne, che hanno espresso la solidarietà al popolo ucraino condannando il presidente russo Putin. Esposti alcuni cartelli, anche in inglese e in russo, con le scritte «per la libertà di dire no alla guerra», «pace in Ucraina».