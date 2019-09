Sbagliano manovra e il motoscafo finisce sugli scogli: feriti 2 turisti tedeschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di vera paura per due turisti stranieri finiti contro gli scogli con la barca questa mattina, alle 8 a Torri del Benaco: l’incidente nautico è avvenuto in località Pozza e si sarebbe verificato a causa di un colpo di sonno dell'uomo che conduceva il natante.Immediatamente soccorse, le due persone, turisti tedeschi, sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Civile Maggiore e a Peschiera del Garda. Sul posto sono arrivate due ambulanze, un elicottero, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Guardia Costiera.