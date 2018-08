Scivola vicino al pontile e cade in acqua: turista muore annegato

BARDOLINO - Un uomo di 71 anni, veronese, è morto annegato nel lago di Garda a Bardolino (Verona). L'anziano sta trascorrendo le vacanze in un campeggio ed è svicolato vicino ad un pontile in acqua. Quando è scattato l'allarme e sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con la Guardia costiera per l'uomo non c'era già più niente dia fare. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.

