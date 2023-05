Derubano un turista, ma lui reagisce: arrestati due giovani marocchini

VERONA - Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto due ventenni di origine marocchina, già gravati da pregiudizi penali, poiché ritenuti responsabili di aver rapinato un turista. Intorno alle 8, alcuni cittadini hanno segnalato ad una pattuglia in servizio di controllo del territorio nella zona centrale della città che lungo Via Adigetto era in atto un’aggressione. Al loro arrivo, i militari hanno notato un giovane impegnato in una colluttazione con due nord africani che, scorta l’autovettura di servizio, hanno cercato di fuggire, venendo però subito bloccati. Grazie anche alla testimonianza di alcuni cittadini, è stato possibile ricostruire quanto accaduto e cioè che gli stranieri hanno avvicinato il turista per poi sottrargli con mossa repentina il marsupio in cui teneva la somma di 150 euro.

Il derubato ha reagito e ne è nata una colluttazione con i malfattori che hanno anche minacciato la vittima con una bottiglia di vetro. La perquisizione immediatamente eseguita ha permesso di recuperare i soldi rubati. I due sono stati arrestati ed associati alla Casa Circondariale di Montorio ove si resteranno in attesa del processo.