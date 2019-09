Pedone investito sulle strisce cade a terra, ma è solamente una truffa

VERONA - I vigili di Verona hanno evitato una truffa ai danni di un automobilista fa parte di uno straniero che ha simulato di essere stato investito mentre stava attraversando le strisce pedonali. L'uomo è stato smascherato dalle telecamere mentre simulava l'incidente. Dopo essersi buttato in terra sulle strisce pedonali e aver finto di essere stato ferito, si è anche fatto portare all'ospedale. La Polizia locale scaligera, uscita per i rilievi, ha scoperto in poco tempo che si trattava di una truffa. Le telecamere hanno infatti filmato la scena: l'auto che passava, l'uomo, un 24enne tunisino, che iniziava ad attraversare e che all'improvviso ha battuto le mani sui vetri laterali e poi si è gettato platealmente a terra. Lo straniero, tre mesi fa, era stato 'vittimà di un episodio analogo.

