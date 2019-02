Truffa 5.000 euro al vecchio parroco con una falsa donazione: arrestato

VERONA - Un uomo di 64 anni residente a Bologna, è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Verona con l'accusa di truffa aggravata. La vittima è un parroco 80enne veronese che è stato raggirato dall'uomo che assieme ad un complice con la scusa di una donazione è stato convinto a consegnare cinquemila euro. I due truffatori hanno fermato il sacerdote spiegandogli che dovevano pagare la parcella ad un notaio per fare un atto di donazione, convincendolo a prelevare i soldi.



Dopo il prelievo hanno fatto scendere il parroco dall'auto davanti a una tabaccheria con la scusa di acquistare una marca da bollo e sono ripartita a grande velocità, dileguandosi. Il prete è riuscito ad annotare la targa che ha permesso alla polizia di risalire al 64enne che è stato arrestato. Per l'uomo, che ha precedenti penali, il Gip Paola Vacca ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre proseguono le indagini per risalire al complice che non è stato ancora identificato.

