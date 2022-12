Telefonino e cuffie tra i capelli, la polizia locale smachera la gang della "patente facile"

VERONA - Nell'ambito dei controlli sulle cosiddette "Patenti facili" a Verona sono state denunciate tre persone per i reati di truffa ai danni dello Stato con uso di apparecchiature elettroniche e frode. Durante una prova d'esame per la patente, la Polizia locale impegnata nei controlli, ha scoperto una ragazza che si era presentata per sostenere la prova con un telefonino nascosto in una felpa con cavo e cuffiette tra i capelli. Da questa gli agenti sono risaliti a due uomini, un italiano e un pakistano trovato all'esterno della sede d'esame in un Suv, che avevano il materiale per collegarsi con la ragazza e suggerirle le risposte ai quesiti. Nel corso delle indagini la Polizia locale è risalita ad ulteriori nominativi di candidati che, con tutta probabilità, hanno avuto anch'essi un ausilio esterno durante la prova d'esame.