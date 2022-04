Recuperato on line dai carabinieri il Martirio di San Sebastiano rubato nela chiesa di Santa Maria Assunta di Garda

VERONA - Un'opera sacra, il "Martirio di San Sebastiano", è stata recuperata dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. Il ritrovamento è frutto dei servizi di controllo dei militari nel mercato dell'arte attraverso il monitoraggio delle piattaforme on line. La scultura, appartenente alla chiesa di Santa Maria Assunta di Garda (Verona): nella sua collocazione originaria poggiava su un piedistallo in legno dal quale si ergeva un tronco d'albero a cui era legato il santo all'atto del martirio, e ornava una nicchia. Dopo essere stata sottratta nell'immediato dopoguerra, l'opera, ritenuta di scuola veneta, quattrocentesca, era comparsa nel mercato antiquariale toscano. Successivamente al furto e la ricettazione, è stata oggetto di vari passaggi di proprietà, negli anni '70 è stata immessa sul mercato antiquariale fiorentino e ceduta ad un collezionista privato. Dopo altri passaggi è stata intercettata dai militari nella "vetrina" digitale associata a una casa d'Aste Fiorentina, e successivamente sequestrata prima che fosse battuta all'asta.