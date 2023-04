Bovolone. Trovato affresco di epoca fascista in una scuola, il sindaco: «È storia, sarà conservato»

BOVOLONE (VERONA) - La raschiatura delle pareti durante i lavori di ristrutturazione di una scuola ha fatto emergere una decorazione di epoca fascista: il sindaco ha già manifestato l'intenzione di conservarlo «come testimonianza storica», una posizione sulla quale concorda anche l'unico consigliere di sinistra, chiedendo solo che la questione non venga strumentalizzata. Accade a Bovolone, nel Veronese, dove la messa a nuovo delle ex scuole elementari maschili, come racconta l'Arena, ha riportato alla luce una fascia di una trentina di centimetri che mostra una fila di bambini in divisa da balilla e alcune bambine con l'uniforme delle figlie della lupa.

In vista della riapertura della sede come nuovo polo socio-sanitario, il sindaco Orfeo Pozzani, non ha dubbi, vuole lasciare bel visibili almeno un paio di squarci. «Anche questa è in fondo una testimonianza storica - argomenta - che riteniamo opportuno preservare, anche se non ha un valore artistico». Della stessa idea anche l'unico consigliere municipale di sinistra, Giuliano Pieropan. «Mi auguro che nessuno strumentalizzi questo ritrovamento - dice - nè in un senso nè nell'altro. Da parte mia non farò polemiche, non vedo il problema».