Amsterdam, Verona, Venezia... viaggiare su un treno notturno a 199 euro

VERONA - Un nuovo treno notturno da Amsterdam passerà anche per Milano, Verona e Venezia. E' il GreenCityTrip.nl, che inizierà a viaggiare la sera del 15 ottobre dai Paesi Bassi e toccherà varie città europee tra cui Praga, Vienna e Innsbruck. L'intero percorso dura cinque giorni, dando ai viaggiatori tutto il tempo per esplorare la loro destinazione. I biglietti partono da un costo di 199 euro a persona e includono un hotel a destinazione. Si tratta di un'iniziativa dell'organizzazione di viaggi olandese Flywise, sull'onda della sempre maggiore richiesta di un'alternativa sostenibile ai viaggi aerei. Secondo la compagnia, infatti, la pandemia ha alimentato l'interesse per i treni notturni.