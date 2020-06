Scontro violento tra auto e moto: una donna perde la vita

VERONA - Incidente mortale nel veronese. In serata una donna è rimasta uccisa nello scontro tra una moto ed un'auto a Tregnago. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elicottero la donna era già priva di vita. Nello scontro è rimasta ferita un'altra persona che è stata ricoverata in condizioni non gravi all'ospedale di San Bonifacio. Ultimo aggiornamento: 21:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA