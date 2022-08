Tre giovani accoltellati nel parcheggio di un noto ristorante-pizzeria

VERONA - Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, sono stati accoltellati in un parcheggio fuori da un locale di Verona. L'aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica, fuori da un noto ristorante-pizzeria sulle Torricelle, le colline sopra la città scaligera. L'aggressore, secondo le verifiche dei Carabinieri, sarebbe un uomo che poi si è allontanato a bordo di un'auto. Due delle vittime sono già state dimesse, con una prognosi rispettivamente di 30 e 10 giorni, il terzo ragazzo è in ospedale in attesa del referto.