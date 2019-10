© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Due incidenti mortali sul lavoro a poche ore di distanza oggi in Veneto.Dopo quello di San Biagio, nel Trevigiano, anche a Malcesine (Verona) una tragedia con coinvolto un mezzo agricolo: un giovane operiao di 25 anni - di origini moldave - si è ribaltato ed è rimasto incastrato sotto un escavatore (non un trattore come sembrava in un primo momento) che stava guidando. L'incidente sulla via Panoramica: il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero a Verona, ma non c'è stato nulla da fare.Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il giovane da sotto il mezzo. A tarda ora non era ancora stata resa nota l'identità della vittima ma solo che si tratta di un cittadino moldavo regolare in Italia.Sempre nel Veronese oggi un trattore si è ribaltato a Badia Calavena: gravemente ferito un agricoltore. L'incidente alle 15 nella zona di via Orazi. L'agricoltore è grave ed è stato soccorso dal 118 con l'elicottero.