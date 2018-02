Furgone tampona un tir sulla Transpolesana: estratti dalle lamiere i due a bordo, sono gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Oggi pomeriggio alle 16.30, i vigili del fuoco sono intervenuti sullanel comune di Zevio per un grave incidente stradale.A causa di un tamponamento tra unche procedevano in direzione Verona, i due occupanti del furgone sono rimasti incastrati. I pompieri, giunti da Verona con un mezzo e 5 uomini, hanno dovuto lavorare per liberare le persone dalle lamiere e affidarle alle cure dei sanitari giunti sul posto anche con elisoccorsoDurante tutte le operazioni la strada è rimasta chiusa al traffico.