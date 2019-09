Sbandano e finiscono fuoristrada sulla Tranpolesana: 2 feriti, uno è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Ancora un grave incidente stradale a Nordest: lo schianto sulla Trasnpolesana poco dopo le 2.30 di questa notte.All'altezza dell'uscita della strada 434 a Ca' degli Oppi, in direzione sud, un'auto sbandata finendo fuori strada: a bordo c'erano due amici ed uno è in gravi condizioni.Allertati da automobilisti di passaggio sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo nel buio per estrarre le persone incastrate nella vettura accartocciata. Non risultano coinvolte altre auto, i carabinieri indagano per stabilire la dinamica dell'incidente.