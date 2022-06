Tosi: «Sboarina era il sindaco sbagliato, io sono pronto ad aiutare Forza Italia»

VERONA - «Se Forza Italia mi chiede una mano a ricostruire il partito dove e come ritiene io sono a disposizione». Lo dice stamane all'Ansa Flavio Tosi in merito alla vittoria a Verona di Damiano Tommasi. «Sono stato un uomo di partito per 25 anni - aggiunge - e sono capace di organizzare e mettere il piedi un partito a vari livelli. Quindi sono a disposizione per quello che deciderà Forza Italia. C'è un problema di fondo, Sboarina non ha ben governato. Se si prendono al primo turno Tosi più Tommasi fa il 64%, Sboarina aveva il 32%. Se uno su tre vota Sboarina e due su tre gli votano contro - conclude - era il sindaco sbagliato».

