Morto Anerio Tosano, patron dei noti supermercati. Aveva 80 anni

VERONA - Morto Anerio Tosano, fondatore dei “Supermercati Tosano”. L'imprenditore veneto aveva 80 anni. L'avventura nella grande distribuzione è iniziata in un supermercato di Cerea, fino ad arrivare a quello che oggi tutti conoscono come Gruppo Tosano, una realtà che conta 17 supermercati e più di 3.500 dipendenti tra Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova, Brescia, Mantova e Ferrara.

Un successo partito da una "punizione": il racconto di Anerio Tosano

«Anerio Tosano ha rivoluzionato il mondo della grande distribuzione organizzata e ha garantito benessere economico a migliaia di famiglie. Uno dei campioni del Veneto che vince e non molla mai. Partito come garzone di bottega è diventato ‘re’ dei supermercati, diffusi in gran parte del Veneto e in Lombardia». Con queste parole il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricorda l’imprenditore. «Tosano ha scalato le classifiche italiane nel suo settore seguendo un motto, comune a tanti altri capitani d’impresa della nostra Regione, ovvero "nessuno mi ha regalato nulla, per ottenere risultati servono non solo audacia ma capacità di compiere sacrifici, fare rinunce e un duro lavoro". Poche regole semplici ma fondamentali che Tosano ha trasmesso ai figli, che portano e porteranno avanti gli insegnamenti del padre Anerio».