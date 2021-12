Toro soffre con il Verona in 10, ma alla fine la spunta lo stesso

VERONA - Il Toro batte anche il Verona e continua a macinare punti tra le mura amiche: l'1-0 firmato Pobega rappresenta il sesto successo in dieci partite, sono 20 i punti conquistati dai granata all'Olimpico Grande Torino. La prestazione, però, non può lasciare soddisfatto Juric: i suoi in superiorità numerica per oltre un'ora, per l'espulsione di Magnani, non hanno chiuso la partita e alla fine hanno pure rischiato il pareggio. Juric ritrova Djidji e Bremer, subito titolari nel terzetto difensivo con Rodriguez, e rispolvera tutti i big tenuti a riposo in coppa Italia: a centrocampo ci sono Lukic e Pobega, sulle fasce giocano Singo e Vojvoda; Sanabria è supportato da Praet e Pjaca.

Le novità più importanti, invece, riguardano la panchina, dove non figurano Baselli e Zaza esclusi per scelta tecnica e destinati all'addio durante il mercato di gennaio. Tudor punta su Simeone come riferimento offensivo, ma nel riscaldamento perde Barak e lo sostituisce con Lasagna. Le due squadre si studiano fino al 14', il primo tentativo è del Toro: i granata dialogano bene sulla sinistra e Pobega va al cross basso, Praet da pochi metri dalla linea di porta manca clamorosamente la deviazione in gol. Dieci minuti dopo l'episodio che cambia la partita: Magnani sbaglia il controllo e stende Sanabria lanciato a rete, Fabbri ammonisce il difensore, poi è richiamato dal Var e al monitor cambia la decisione, espellendo il centrale.

Dalla punizione che ne scaturisce, il vantaggio dei padroni di casa: il piazzato di Rodriguez è deviato da Sanabria con il fondoschiena, Pobega è il più lesto di tutti e scaraventa in porta il pallone dell'1-0. La squadra di Juric sfrutta la superiorità numerica, Tudor ridisegna il suo Verona con Tameze e Sutalo al posto dei trequartisti Lasagna e Caprari, passando così al 5-3-1. Ad inizio ripresa il Toro rischia grosso, con Milinkovic-Savic che devia sul palo la conclusione ravvicinata di Faraoni e l'arbitro Fabbri che ferma tutto per fuorigioco.

Juric si sgola perché vorrebbe il raddoppio per chiudere la sfida, ma è il Verona ad andare vicino al pareggio: su cross di Faraoni, Sutalo salta più in alto di tutti e sfiora il palo con un colpo di testa. Praet accusa qualche problema fisico e viene sostituito da Brekalo, Tudor risponde con Bessa per Veloso. Il Toro abbassa troppo il baricentro, i gialloblu sfiorano il pareggio: Milinkovic-Savic respinge su Tameze e osserva il tiro di Faraoni che esce a lato, sull'ultimo corner il serbo è attento sulla girata aerea di Ceccherini. I granata chiudono l'anno vincendo ancora in casa e si portano al decimo posto, a sei punti dalla zona Europa. Per Tudor le trasferte restano un tabù, sotto la Mole arriva il quarto stop in nove gare lontano dal Bentegodi.