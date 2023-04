Tir imbocca il tunnel contromano e si scontra con due auto: due feriti

VERONA - Intorno alle 12.45 di oggi 28 aprile, una squadra di Vigili del fuoco è intervenuta in via Santa Teresa a Verona per lo scontroLe auto, che scendevano nel sottopassaggio provenendo dal centro della città, improvvisamente si sono trovate di fronte il mezzo pesante che stava percorrendo contromano ilI pompieri, primi ad arrivare sul posto perché già nei pressi del luogo dell'evento, hanno lavorato a lungo per aprire un varco tra le lamiere ed estrarre in sicurezza il conducente della macchina maggiormente coinvolta,stabilizzato dal personale Suem e trasportato all'ospedale cittadino di borgo Trento. Allo stesso ospedale è stata condotta anche lache occupava l'altro veicolo, mentre è risultato illeso il conducente del camion. Sul posto automedica e due ambulanze e Polizia Locale per rilievi e la gestione della viabilità.