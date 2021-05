Tir in fiamme sulla Serenissima: autostrada chiusa per 2 ore verso Venezia

VERONA - Traffico in tilt in direzione Venezia con l'autostrada chiusa per 2 ore e 13 chilometri di coda alla riapertura alla viabilità. È quanto accaduto oggi pomeriggio, 26 maggio, sulla Serenissima, in direzione Venezia, per un Tir andato in fiamme sulla A4 al Km 262 est poco dopo il casello di Peschiera del Garda verso le 13,30. Sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco di Bardolino. ù

Il mezzo, che trasportava rotoli di rame coibentato per impianti di riscaldamento, era fermo in una piazzola di sosta e aveva la motrice completamente avvolta dalle fiamme. In supporto ai pompieri di Bardolino sono giunte due autobotti dalla sede centrale di Verona. L'opera di spegnimento e messa in sicurezza è terminata alle 15,50 salvando parte del carico che era stivato nel rimorchio del mezzo. L'autostrada è rimasta completamente chiusa nella prima parte dell'intervento in direzione Venezia e solo alle 14.40 sono stare riaperte due corsie per permettere al traffico, che aveva raggiunto circa 13 km di coda, di defluire.