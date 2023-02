Appello del vescovo Pompili: «Domenica raccolta aiuti per i terremotati della Siria»

VERONA - «Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria assume di ora in ora proporzioni sempre più gravi, a causa della forza del sisma, del ritardo dei soccorsi, della fragilità delle costruzioni. Quel che più conta ora è aiutare concretamente le persone, e sono milioni, coinvolte in una tragedia che in un momento ha stravolto la loro vita. Pertanto, domenica prossima 12 febbraio, VI domenica del tempo ordinario, in tutte le parrocchie e comunità della diocesi, nelle celebrazioni eucaristiche, verranno raccolte offerte per le popolazioni colpite, in particolare per quelle della martoriata Siria».

È l’appello lanciato questa mattina, 8 febbraio, da monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, a seguito del terribile terremoto che ha colpito nelle scorse ore Turchia e Siria. «Riguardo agli aiuti che raccoglieremo, faremo riferimento al nostro conterraneo, il cardinal Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria, per orientare e finalizzare la generosità sincera di tanti – continua nel suo messaggio il vescovo -. Preghiamo per la gente di Turchia e di Siria perché non soccomba al dolore e sappia attraversare questo difficile momento che non sarà esente da ulteriori scosse di assestamento mettendo a dura prova l'equilibrio di singoli e comunità».

Le offerte sono raccolte da Caritas Diocesana Veronese IBAN: IT 91 P 02008 11770 000105690133 Banca: Unicredit SPA – Ag. Verona Garibaldi, causale: “Pro terremoto Siria”.