Accusati di aver accoltellato due ragazze romene, arrestati per tentato omicidio a Verona

VERONA - Due uomini di origine nordafricana sono stati arrestati - ritracciati e fermati nella zona di Verona - dagli agenti di polizia della Squadra Mobile di Torino, guidata dal dirigente Luigi Mitola, in quanto accusati di tentato omicidio. I due, a quanto si apprende da ambienti investigativi, sarebbero sospettati di essere gli autori delle aggressioni avvenute nella notte del 23 gennaio, in via Trino e in via Biscarra, alla periferia di Torino, quando due ragazze romene vennero accoltellate. Dalle indagini, coordinate dai pm Paolo Scafi e Giulia Rizzo, è emerso che i due fatti, accaduti nella stessa notte ma in zone differenti della città, sarebbero collegati tra di loro. A quanto si apprende i due uomini sarebbero sospettati di altre aggressioni a prostitute.