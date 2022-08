San Giovanni Ilarione. Pensionato spara all’ex moglie e scappa armato. L'aveva chiamata chiedendole aiuto

È caccia all'uomo a San Giovanni Ilarione (Verona) dove oggi, poco prima delle 12, un pensionato sessantenne ha sparato all’ex moglie, senza colpirla, per poi darsi alla fuga. L’uomo è ricercato dai carabinieri nelle colline della zona. L’episodio è avvenuto in località Mangano, e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione, gli operatori del 118 che hanno soccorso la donna, sotto schoc, trasportandola in ospedale assieme alla figlia che, scappando, si è ferita ad una mano. L’uomo si sarebbe separato da poco dalla moglie, mantenendo rapporti civili fino ad oggi, tanto che la donna assieme alla figlia questa mattina hanno raggiunto l’ex marito nell'abitazione di Mangano allarmate da una sua richiesta di aiuto. Sul posto anche il sindaco di San Giovanni Ilarione, Luciano Marcazzan, assieme alla Polizia locale. La zona è stata chiusa al traffico dalle forze dell’ordine che stanno dando la caccia al pensionato.

In fuga armato

​È armato il pensionato sessantunenne che oggi ha sparato all’ex moglie. L’uomo è ricercato dai carabinieri nelle colline della zona, ma individuarlo risulta difficile vista l’ampiezza dell’area ricoperta di boschi, campi e vigneti. E c’è il timore per le tante persone che vivono nella zona, visto che l’uomo è armato e risulta detenere sia fucile che pistole. A ricercarlo diverse pattuglie dei carabinieri che stanno setacciando l’area muniti di giubbotti antiproiettile ed elmetti.

Depressione, poi oggi il gesto folle

​L’uomo, che prima della pensione risulta lavorasse come operaio in una grande azienda di San Bonifacio, ha sparato all’ex moglie, senza colpirla, all’esterno dell’abitazione, in località Mangano, dove i due, con la figlia, vivevano da tempo separati in casa. La figlia, nella fuga, si è anche ferita ad una mano mentre l’ex moglie è stata trasporta sotto shoch in ospedale. La coppia ha anche un figlio che però non vive più da tempo con loro. Sembra che l'uomo soffrisse di manie di persecuzione e, a seguito di una verosimile crisi depressiva, stamattina è uscito dall'abitazione, esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco in aria ed urlando frasi sconnesse.