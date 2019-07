Tenta di uccidere la madre colpendola alla testa con la chitarra elettrica

VERONA - Un uomo di 35 anni, affetto da problemi psichici, ha tentato di uccidere la madre 62enne colpendola ripetutamente alla testa con una chitarra elettrica. La vittima è in gravi condizioni, ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata nell'ospedale di Borgo Trento.



Il fatto è avvenuto Verona, ieri mattina, 23 luglio 2019, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dalla Questura. Secondo le testimonianze di alcuni vicini di casa, il figlio, dopo essersi svegliato, avrebbe aggredito la mamma senza un apparente motivo, trascinandola fuori dell'appartamento e facendola ruzzolare sui gradini delle scale. Quindi, impugnando la chitarra, l'avrebbe colpita al capo e al volto.



Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti della Questura, che hanno arrestato il giovane per tentato omicidio. L'udienza di convalida del provvedimento è prevista nel tardo pomeriggio.

