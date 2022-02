Viaggi e voli in tilt in Inghilterra: a Londra cancellate partenze per Milano, Roma e Verona

Per chi si mette in viaggio verso il Regno Unito nelle prossime ore è bene sapere che l'allerta meteo diramata dal Met Office è di tipo rosso: un allarme abbastanza raro che copre Londra, il sud-est e parti dell'Inghilterra orientale, ma anche Galles meridionale e la costa settentrionale dell'Inghilterra occidentale. In Italia si registrano ritardi sui voli da stamattina e ci sono le prime cancellazioni: il volo delle 17.15 da Roma Fiumicino e diretto a Londra Heathrow (British Airways) e il Roma-Amsterdam delle 17.15 (KLM). Da Heathrow partenze cancellate per Aberdeen, Belfast, Dublino, Edimburgo, Glasgow, Manchester, Newcastle, Amsterdam, Barcellona, Berlino, ma anche Milano, Roma e Verona.

Stop anche ai voli intercontinentali - Alcuni voli Virgin Atlantic da Heathrow a Las Vegas, New York e San Francisco sono rimasti a terra.

Storm Eunice disrupts London's rail, roads and airports as red weather warning covers capital - video shows BA flight battling high winds at Heathrow [vid: YouTube/Big Jet TV] More here https://t.co/6zmsJA9uqA pic.twitter.com/WtxlSS3ZoZ — ITV London (@itvlondon) February 18, 2022

L'account della National Rail (le ferrovie britanniche ) ha una panoramica di quali servizi sono ancora in funzione e quali sono stati modificati o sospesi del tutto. La maggior parte delle compagnie ferroviarie ha chiesto alla gente di non viaggiare oggi. Transport for Wales Rail ha avvertito che questa sarà «la più grande e più impattante tempesta che colpisce il Galles da molti anni» e ha sospeso tutti i servizi.

⚠️ Stay at home and do not attempt to travel today unless absolutely necessary.



ℹ️We'll try and run a very reduced service today but we expect significant disruption and delays.#StormEunice will blow trees and debris onto tracks, blocking lines.



📷 Beattock, Scotland#storm pic.twitter.com/NFxpc66eSL — Network Rail (@networkrail) February 18, 2022



Anche l'aeroporto di Gatwick ha annunciato ritardi e cancellazioni di voli a causa dei previsti «venti molto forti». L'aeroporto ha detto: «Consigliamo ai passeggeri di prevedere molto tempo per raggiungere l'aeroporto e di controllare lo stato del loro volo con la compagnia aerea». Dodici voli dall'aeroporto di Belfast City sono stati cancellati. L'aeroporto di Cardiff (Galles, sud ovest del Regno Unito dove vige l' allerta meteo) ha detto: «Ci saranno effetti sulle attività legate ai viaggi nella regione in cui si trova l'aeroporto di Cardiff».