Nei quartieri di Verona 25 telecamere contro criminalità e incidenti

VERONA - Venticinque telecamere sono in via di installazione in diversi quartieri di Verona. Da via Bassone al parco Cuore Verde di San Massimo, da via Brioni in Borgo Roma a Poiano. Dotazione elettronica che, oltre a voler dissuadere eventuali malintenzionati, permetterà, in caso di incidenti o episodi da approfondire, di supportare gli agenti nelle indagini. Le telecamere sono acquistate da Agsm-Aim e il Comune paga alla società un canone annuale di circa 8mila euro per tutte e 25. «Abbiamo messo insieme le richieste delle circoscrizioni e le segnalazioni dei cittadini, obiettivo è fare prevenzione per la tranquillità dei veronesi - afferma l'assessore alla Sicurezza Marco Padovani - Le telecamere sono uno strumento importante perché consentono ai cittadini di sentirsi più sicuri. E poi costituiscono un ausilio al lavoro dei nostri agenti. Le installeremo in tutti i quartieri, soprattutto nelle aree frequentate dagli anziani e dalle famiglie, zone in cui vogliamo le persone possano passare il tempo senza preoccupazioni».