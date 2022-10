Nega il passaggio al disabile e lo lascia sotto la pioggia: tassista indagato dalla Procura

VERONA - È formalmente indagato per interruzione di servizio di pubblica utilità l'uomo che con il suo taxi si rifiutò di trasportare a Verona un disabile, Vincenzo Falabella, presidente nazionale della Federazione delle associazioni paraplegici. L'episodio avvenne il 30 settembre davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova sotto una pioggia battente. La carrozzina era già stata caricata nel bagagliaio ma il taxista fece scendere Falabella, lasciandolo sotto le intemperie. L'iscrizione nel registro degli indagati, come riporta l'Arena, è un atto dovuto, come conferma il Procuratore Bruno Bruni, affidato al sostituto Stefano Aresu. Il fascicolo segue il rapporto sul caso fatto dalla Polizia municipale che intervenne dopo che il 2 ottobre lo stesso Falabella depositò un esposto al Comando della Polizia municipale informando del caso il comandante Luigi Altamura.