Tamponamento tra Tir in A22: uno trasportava sostanze tossiche

VERONA - Un incidente, questa mattina, venerdì 29 maggio, alle 9 lungo l'autostrada del Brennero sulla carreggiata sud tra i caselli di Ala/Avio e Affi, nel comune di Brentino Belluno, ha creato code e disagi in territorio veronese. Due mezzi pesanti, uno dei quali trasportava sostanze nocive, si sono tamponati all'altezza del canale di Rivoli Veronese. L'autista di uno dei tir è in gravi condizioni: i vigili del fuoco lo hanno estratto dalla cabina, completamente distrutta, mentre gli operatori del 118 lo hanno soccorso sul posto e poi trasportato in ospedale in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. I vigili del fuoco si sono poi accorti che dal semirimorchio fuoriusciva una sostanza liquida: aperto il portellone hanno appurato che il mezzo trasportava bancali di sostanze corrosive e sostanze disinfettanti oltre a 1 bancale di sostanza tossica (perossido organico). Immediatamente hanno allertato il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) e creato un cordone di sicurezza tra operatori e automezzo. Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA