Tamponamento fra 3 camion: km di code sulla A4, direzione Vinitaly

IncidentI uniti ai lavori in A4: viabilità in tilt sull'autostrada Milano-Venezia e chilometri di coda. Da stamani, 9 aprile, è caos sia per i cantieri fissi nella zona di Peschiera del Garda, che per incidenti avvenuti a partire dalle 5 del mattino.



Si viaggia a corsie ridotte. Nel primo sinistro un'auto e un un mezzo pesante si sono tamponati provocando due feriti (due persone di 33 e 34 anni).



Poco dopo le 7 altri tre camion "arrotati" tra i caselli di Desenzano e Sirmione, in direzione Venezia (e verso la Fiera di Verona che ospita il Vinitaly) hanno provocato code di oltre 15 km, arrivando fino a Sommacampagna, e alle 10 risultavano essere ancora in fase di smaltimento.



Alle 11 altre code tra Brescia Ovest e il Bivio della A4 per un altro incidente. Una mattinata di autentica passione.



