Tamponamento fra furgone e camion in A4: una vittima. Code fino a 5 km

VERONA - Targico incidente stamattina, intorno alle 10.30 sulla A4: i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 nel comune di Verona per un tragico tamponamento tra un camioncino furgonato e un tir adibito al trasporto carburante. L'incidente al km 277.9 in direzione Milano, ha perso la vita il conducente del furgone.



I pompieri, giunti sul posto con due mezzi e 7 uomini, hanno lavorato per estrarre dalle lamiere il corpo dell'uomo che risultava incastrato all'interno della cabina. Successivamente hanno effettuato un controllo sulla cisterna dell'altro mezzo coinvolto per scongiurare che vi fossero perdite di carburante. Per tutto il tempo delle operazioni il traffico in autostrada ha subito dei rallentamenti che ha provocato code per circa 5 Km. A causa dell'incidente i mezzi pesanti vengono fatti uscire al casello di Verona Sud, con pesanti ripercussioni sulla

viabilità in tangenziale e nella zona della Fiera. Al momento l'ingresso al casello di Verona Sud è chiuso per tutti i veicoli.

La vittima è un artigiano 60enne che è rimasto incastrato fra le lamiere del suo furgonato.

