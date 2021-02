SuperEnalotto, centrato un 5 da oltre 26mila euro a Verona

VERONA - SuperEnalotto: a Verona un 5 da oltre 26.611,82 euro nel concorso di sabato 13 febbraio. La schedina fortunata, riporta agipronews, è stata convalidata presso la tabaccheria Pagano in via Mondadori 4. Il Jackpot continua a volare e, toccati i 107,9 milioni, sarà in gioco domani, martedì 16 febbraio. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.

