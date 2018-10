Il Jackpot del â€‹SuperEnalotto sfiora due veneti: centrano un "5" e portano a casa 41mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jackpot del SuperEnalotto sfiorato per due giocatori in Veneto, che però: le schedine vincenti, riporta Agipronews, sono state convalidate a(Il Tabaccaio in via G. Port 5) e(località di Sona,, Edicola Troiani presso il centro commerciale Grandemela in via Trentino 1).Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 46,5 milioni di euro, il secondo premio più alto in Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Veneto il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.