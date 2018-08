Superenalotto. Jackpot sfiorato nel Veronese: centrato un 5 da 24mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - Jackpot del SuperEnalotto sfiorato per un giocatore di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in provincia di Verona, che nell'ultimo concorso. La schedina vincente, riporta Agipronews,di via Brennero 1, in località. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 28,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Veneto il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.