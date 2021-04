Superenalotto, nell'estrazione di sabato raffica di vincite in provincia di Verona, ma c'è anche Conegliano

VERONA - SuperEnalotto, raffica di vincite in provincia di Verona. Nel concorso di sabato 17 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati ben sei “5” del valore di 31.275,81 euro ciascuno. Grande protagonista, con un poker, l’esercizio commerciale di via Poiano 30, a Poiano di Valpantena, in provincia di Verona. Ci sono, poi, sono altre due le giocate vincenti registrate in Veneto: la prima è stata centrata nell’edicola di via Ortigara 43 in località Parè, nel comune di Conegliano, in provincia di Treviso, mentre l’ultima è stata convalida nella “Bottega” di via Villafontana 127 in località Villafontana, nel comune di Oppeano, ancora in provincia di Verona. Il Jackpot, intanto, continua a crescere toccando quota 139,9 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti proprio a Caorle.