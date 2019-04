Tenta di uccidersi nell'Adige in piena: salvata dai carabinieri

VERONA Una 29enne veronese tenta di lanciarsi nell'Adige, ma viene salvata in extremis.



Era stata vista da alcuni passanti in lungadige Riva Battello seduta sul parapetto, rivolta verso l'acqua. Hanno chiamato il 112. Quando la ragazza ha visto i carabinieri, ha minacciato di buttarsi, ma loro, al momento opportuno, sono riusciti a distrarla e ad afferrarla portandola al sicuro, nonostante lei si dimenasse.



La 29enne è stata ricoverata in Psichiatria all'ospedale di Borgo Trento.

