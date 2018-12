Sub 55enne muore nel Garda Riaffiora esanime dalle acque Era di Valdagno, viveva a Padova

TORRI DEL BENACO -, per cause al vaglio degli investigatori, nel territorio del comune di. A renderlo noto la polizia municipale di Verona che ha segnalato come sul posto siano intervenuti tempestivamente un elicottero ed un'ambulanza dei sanitari del Suem 118, ma inutilmente. L'uomo è stato visto riaffiorare dalle acque del lago, ma era già immobile e non si è più ripreso. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Il sub, che pare sia risalito forse troppo rapidamente dall'immersione, è spirato mentre il personale sanitario tentava di rianimarlo.E' la seconda vittima del lago di Garda in pochi giorni. Il 2 dicembre nelle acque del lago aveva perso la vita un un altro sub , un aviere romano di 39 anni che stava compiendo un'esercitazione.