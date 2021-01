Terribile incidente sul lavoro: stritolato dalla macchina agricola

BUTTAPIETRA - Terribile incidente sul lavoro oggi, poco dopo le 10, a Buttapietra dove un uomo di cui ancora non si conoscono le generalità è rimasto stritolato dal macchinario agricolo che stava usando. L'allarme è stato dato da altri operai agricoli che lavoravano nella zona e sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 di Verona con un'automedica ed un'ambulanza, assieme ai vigili del fuoco. Ma per l'uomo non c'era più nulla da fare, stritolato tra i meccanismi del macchinario agricolo che stava utilizzando.

Ultimo aggiornamento: 11:37

