Il ristorante Famiglia Rana conquista la sua prima Stella Michelin con i magici percorsi di chef D'Aquino

VERONA - La Guida Michelin 2022 ha assegnato la prima 'Stellà al Ristorante Famiglia Rana di Vallese di Oppeano (Verona), capitanato dallo chef Giuseppe D'Aquino dal 2020. Il locale nasce dalla volontà di Gian Luca Rana, Ceo del Pastificio, come spazio generativo per condividere nuove esperienze e ispirazioni. Un luogo circondato da una splendida oasi naturale. Lo chef ha ideato tre percorsi degustazione: il primo un viaggio intorno al mondo restando seduti a tavola; un secondo dedicato ai classici piatti che hanno segnato i suoi successi, come il celebre «Elogio al pomodoro»; un terzo ispirato alla natura e ai doni della terra, valorizzandone l'identità e l'essenza.

«Un'avventura iniziata - ricorda D'Aquino - nel silenzio assordante di una pandemia. Passione, cuore, impegno, sacrificio e professionalità sono stati gli ingredienti di un team strepitoso fortemente voluto da Gian Luca Rana che fin dall'inizio ha creduto che qualcosa di speciale sarebbe potuto accadere. Ringraziare singolarmente tutti è un dovere da parte mia e della mia squadra, lo facciamo senza dimenticare nessuno, con la consapevolezza che tutto questo non sia solo un obiettivo raggiunto, ma una meravigliosa partenza». Gian Luca Rana si dice «orgoglioso delle nostre meravigliose brigate di sala e cucina, unite dal talento dello chef Giuseppe D'Aquino. Vorrei ringraziare ad uno ad uno coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questo progetto, radicato in un luogo così fortemente amato come la nostra valle del Feniletto».