Stella caduta sui gradoni dell'Arena, ipotesi errore umano. In arrivo gli avvisi di garanzia per danneggiamento

VERONA - Saranno formalizzate solo nei prossimi giorni dalla Procura di Verona le iscrizioni sul registro degli indagati per il crollo del basamento della stella cometa, che lunedì scorso 23 gennaio ha danneggiato una ventina di metri di gradoni della cavea dell'Arena.

«Siamo ancora nella fase iniziale dell'indagine, con l'espletamento di tutti gli accertamenti - ha detto Valeria Ardito, Procuratore facente funzioni -. In particolare bisogna attendere la perizia eseguita da un consulente esterno». La consulenza, nell'ambito delle indagini coordinate dal sostituto Alberto Sergi, è mirata a ricostruire nei dettagli le fasi delle operazioni di smontaggio e accertare se l'incidente sia stato causato da un errore umano o se invece si sia verificata una rottura tecnica, ipotesi che di primo acchito appare peraltro poco verosimile. All'attenzione degli investigatori operai, tecnici e rappresentanti legali della ditta incaricata delle operazioni di smontaggio della stella, la bergamasca Metal System con sede a Costa Volpino. I lavori sono stati commissionati dalla Fondazione per l'Arena, che dal 1984 cura l'allestimento della stella in piazza Bra.

Secondo quanto si è appreso, al momento del crollo non era in funzione la gigantesca gru installata nel vallo dell'anfiteatro per la movimentazione dei pezzi della stella, che appartiene a un'altra azienda e il cui responsabile è già stato sentito dalla Polizia locale. Intanto l'Arena ed il cantiere esterno nel vallo sono sotto sequestro. L'ipotesi di reato avanzata dalla Procura scaligera è danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Al momento, all'interno dell'anfiteatro proseguono però i lavori di restauro commissionati con l'Art bonus. L'Arena resterà chiusa al pubblico sicuramente fino a lunedì 30 gennaio. «Faremo di tutto per raccogliere gli elementi su cui lavorerà il perito, in modo da consentire la riapertura del monumento nei tempi previsti» ha concluso Ardito.