Meeters tra le cinque startup scelte da B Heroes: verranno finanziate con un milione

VERONA - C'è anche la veronese Meeters tra le cinque startup che si aggiudicano un investimento complessivo di un milione di euro da parte di B Heroes e B Holding, nell'ambito del programma di accelerazione promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Innovation Center. Accederanno ai programmi di investimento, oltre a Meeters, Barberinòs (Milano), Gioielleria Italiana (Savona), Contents.com (Milano) e Prometheus (Modena). Inoltre le 16 startup finaliste avranno accesso da settembre alla Lounge Elite di Intesa Sanpaolo dedicata a B Heroes. Le startup nate e sviluppate negli ultimi anni sono la «dimostrazione del coraggio e dell'iniziativa tipici degli imprenditori italiani che il Gruppo Intesa Sanpaolo è desideroso di affiancare dai loro primi passi all'affermazione sui mercati, con un'attenta attività di mentoring e consulenza» ha detto Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. «In questa fase di ripresa - aggiunge - è ancora più importante individuare e selezionare i progetti che potranno contribuire a rilanciare la nostra economia».

APPROFONDIMENTI IL CASO L'app Depop, "allevata" da H-Farm a Roncade, ceduta per... ESTE Azienda biomedica leader: «Connessione scadente, senza fibra:... INNOVAZIONE FriulAdria, a Padova la culla per le startup col progetto "Le...

La quarta edizione di B Heroes ha dimostrato la «presenza di tante realtà imprenditoriali che hanno voglia di mettersi in gioco, dimostrando ambizione e resilienza in un periodo come quello attuale» sostiene Marta Testi, amministratore delegato di Elite. Si conclude il quarto anno di B Heroes «consapevoli di aver scoperto e valorizzato decine di aziende che daranno un contributo importante alla crescita del sistema-Italia» afferma Fabio Cannavale, ideatore di B Heroes.

Meeters organizza una comunità di viaggi e visite turistiche in tutta Italia. Un suo headline recita: "Incontra nuovi amici nei luoghi più belli vicino a casa". E aggiunge: "Organizziamo esperienze in piccoli gruppi omogenei affidandoci a guide locali esperte".

(foto da meeters.org)