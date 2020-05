Perseguita l'ex fidanzata con messaggini, telefonate e appostamenti sotto casa: arrestato un 33enne

VERONA - I carabinieri di Negrar di Valpolicella ( Verona) hanno arrestato un 33enne italiano per atti persecutori nei confronti di una donna del luogo che aveva posto fine alla loro relazione durata tre anni. La vicenda si è sviluppata con un accelerazione ed un'intensità tali che i militari sono stati costretti ad effettuare numerosi servizi di osservazione e protezione nei pressi della casa della donna, temendo per la sua incolumità fisica. La donna, infatti, verso la fine del mese di aprile, dopo aver scoperto che il fidanzato si era nuovamente iscritto ad un sito di incontri, dopo tre anni di frequentazioni extra rapporto che lei aveva ogni volta tollerato, ha deciso di chiudere definitivamente la relazione. Dall'inizio di maggio la donna è stata tempestata di messaggi e telefonate ad ogni ora del giorno e della notte con la preghiera di tornare insieme. L'uomo poi ha rivolto molestie analoghe nei confronti della figlia maggiorenne della donna, nel tentativo di farle fare da mediatrice. L'escalation di molestie ha portato l'ex fidanzato a presentarsi sotto casa di lei e di alcuni suoi familiari e una sera la donna, terrorizzata, è stata costretta a rifugiarsi da un vicino. Il 33enne non si è fermato nemmeno dopo una denuncia per stalking, fino all'arresto richiesti dal pubblico ministero Stefano Aresu e convalidato dal Gip Livia Magri che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Ultimo aggiornamento: 15:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA