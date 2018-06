Non accetta la fine della relazione e perseguita l'ex convivente: arrestato

VALEGGIO SUL MINCIO - Il comportamento persecutorio di un uomo nei confronti dell'ex convivente è stato interrotto dai Carabinieri di Valeggio sul Mincio (Verona), che hanno arrestato l'individuo, un 37enne di origini romene. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato denunciato tre mesi fa per stalking dalla donna, esasperata per il comportamento assillante e minaccioso dell'ex compagno, che non si voleva rassegnare alla conclusione della loro relazione. Dalla denuncia era scaturita la misura del divieto di avvicinamento alla vittima, che lo straniero non ha rispettato, continuando nel suo atteggiamento persecutorio, fino a pedinare la donna nei suoi spostamenti. Spaventata al punto di cambiare abitudini di vita pur di non incontrarlo, la donna ha riferito tutto ai Carabinieri che sono intervenuti ottenendo dal Gip del Tribunale di Verona l'ordine di detenzione domiciliare, nell'abitazione dell'uomo a Valeggio.

