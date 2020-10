Spot con belle donne “per tutti i gusti e disponibili”, bufera sul Comune di Lazise

VERONA - “Belle donne per tutta la città, per tutti i gusti e di tutte le nazionalità. Le puoi invitare in spiaggia e cantare loro d’amore, al tramonto non potran dire di no". Lo spot delle polemiche travolge Lazise, nota località turistica sul versante veronese del lago di Garda. Si tratta di un video musicale per promuovere il paese realizzato dalla Ale Fusco Quartet Band con tanti stereotipi italiani e riferimenti espliciti alle donne. Insieme a vino, cibo e feste ecco "le donne che non potran dire di no". Wir Kommena wieder in Lazise (Noi torneremo a Lazise), frasetta canticchiata, sospinta da chitarra e tamburello poi anche in inglese, francese e spagnolo.

La bocciatura

L'associazione dei pubblicitari italiani, Adci, prende le distanze: «Parole sessiste che ci riportano all'età della pietra» è il commento dell'Adci Art Directors Club Italiano. «È inconcepibile - aggiunge - , sia lo spot, sia come l'amministrazione locale possa averlo voluto».

La Ale Fusco Quartet Band

Ultimo aggiornamento: 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA