Tommasi in testa su Sboarina, al voto il 48% degli elettori veronesi

VERONA - Verona si appresta a incoronare Damiano Tommasi come nuovo sindaco di Verona. Sarebbe la prima volta per un candidato di centrosinistra. L'ex calciatore è al 54% dei voti, rispetto lo sfidante al 46% con 177 sezioni su 265.

La spaccatura Tosi-Sboarina

La spaccatura nel centrodestra con l'apparentamento mancato tra Flavio Tosi e Federico Sboarina ha giovato a Tommasi. ll sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, partiva in svantaggio (32,7%) rispetto al candidato del centrosinistra Damiano Tommasi (39,8%). È vero che Forza Italia, pur senza citarlo, ha garantito l'appoggio a Sboarina («Forza Italia in tutto il Veneto, come nel resto dell'Italia, sosterrà il centrodestra»), ma Tosi, dopo che gli è stato negato l'apparentamento, non aveva mai detto che avrebe votato per il sindaco uscente. Anzi. Sboarina è arrivato a comprare un'intera pagina del quotidiano veronese L'Arena per convincere gli elettori a non dare la propria preferenza a Tommasi: «Dietro la faccia del brao butél che fa il candidato civico si nasconde tutto il peggio della vecchia sinistra», che «ci ha riempito di campi Rom, di clandestini, di degrado, di disordine, di abusivi». Tommasi non si è scomposto e ha concluso la campagna elettorale ringraziando chi finora l'ha sostenuto: «È stato entusiasmante e bellissimo».