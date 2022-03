Sperlari pronta a mangiarsi pandori e colombe Paluani

VERONA - Spunta la Sperlari come salvatore della Paluani di Verona. Sarebbe la storica azienda di Cremona, dal 2017 controllata dal colosso tedesco del dolciario Katjes International Gmbh, il possibile cavaliere bianco pronto ad acquisire il marchio e lo stabilimento della fabbrica di panettoni e colombe della famiglia Campedelli, che ha per decenni controllato e sponsorizzato il Chievo Verona fino a portarlo a grandi stagioni in Serie A.

Il nome circolava da giorni, ma mercoledì è uscito nel vertice in Regione Veneto con i sindacati e l'unità di crisi aziendali regionale, dove la Paluani ha ottenuto l'accordo per la cassa integrazione straordinaria dal 28 marzo al 31 agosto per i suoi attuali 60 dipendenti. Il 28 marzo, infatti, termina la campagna delle colombe pasquali e la Paluani, che da Natale ha già interrotto la produzione di prodotti continuativi (brioche e merendine), praticamente bloccherà la produzione fino ad una speranza di ripresa a settembre con la campagna natalizia dei panettoni.

«Preoccupa la situazione di crisi di liquidità dell'azienda tanto che dalla cassa integrazione ordinaria passiamo ora alla straordinaria, con gli stipendi che, proprio per la carenza di liquidità, saranno pagati dal prossimo mese direttamente dall'Inps e non più dall'azienda veronese - spiegano i sindacalisti Alberto Arcozzi della Uila-Uil e Sebastiano Zanini della Fai-Cisl -. Per questo, le notizie di un possibile interesse ad acquisire il marchio e l'attività da parte di un gruppo forte come quello che controlla la Sperlari può rappresentare una via d'uscita ad una situazione pesante. Parliamo però di notizie tutte da verificare, perché al momento a noi non risultano proposte concrete d'acquisto».



CONCORDATO PREVENTIVO

La Paluani aveva chiesto il concordato preventivo per cercare di evitare un clamoroso fallimento il 25 ottobre scorso al Tribunale Fallimentare di Verona, che ha accolto la richiesta dando all'azienda tempo fino al 22 febbraio (poi termine prorogato al 22 aprile) per la presentare di un piano per la ristrutturazione del debito e il rilancio dell'azienda, nominando Commissari Giudiziali l'avvocato Matteo Creazzo ed il dottor Andrea Rossi.

Ora, il possibile interesse da parte di un gruppo imprenditoriale del settore potrebbe rilanciare l'azienda dolciaria veronese, che proprio quest'anno compie 100 anni: nata come pasticceria artigianale nel 1921, passò nelle mani di Luigi Campedelli, il padre di Luca, nel 1968, quando il commercialista la rilevò dal Tribunale fallimentare assieme al socio Gino Cordioli. Da allora, la Paluani è diventata un importante gruppo dolciario per arrivare nel 2018 ad un fatturato di 56 milioni, con 75 dipendenti fissi nella sede di Dossobuono e 500 stagionali. Il lockdown e la crisi economica hanno però segnato duramente gli ultimi due bilanci, con il fatturato nel 2019 oltre i 30 milioni di euro come cita l'azienda. Quindi ben lontano dai 56 del 2018.



CROLLO CHIEVO

Una crisi acuita poi dal pesantissimo crollo del Chievo Verona, la società di Serie A cancellata dal calcio per i milioni di euro di debiti contratti col Fisco, e il cui presidente era sempre Luca Campedelli, proprietario di maggioranza della Paluani.