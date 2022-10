Verona. Eroina mischiata a un analgesico contro il dolore oncologico, la polizia arresta il pusher

VERONA - L'eroina era mischiata al Fentanyl, un potente analgesico oppioide utilizzato per il trattamento del dolore cronico oncologico. Un mix che fa diventare la sostanza ancora più pericolosa. L'aveva un 33enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, pizzicato dalla polizia in via Barana a Verona ieri, 27 ottobre, intorno alle 16.30

Quando l'uomo ha visto gli agenti ha cercato di scappare gettando qualcosa a terra. I poliziotti sono partiti all'inseguimento e lo hanno bloccato. Dai successivi controlli si è scoperto che il 33enne aveva un divieto di ritorno nelle province di Trento, Verona e Vicenza, emesso dal Tribunale di Trento. Arrestato, dovrà scontare sei mesi di reclusione e pagare 800 euro di multa.