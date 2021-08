Accoltella il fratello dopo una lite, lui scappa in bici e riesce a dare l'allarme

RONCO ALL'ADIGE (VERONA) - Lite in casa fra fratelli: la sorella lo accoltella ma lui riesce a scappare in bici e a dare l'allarme. E' successo oggi, lunedì 2 agosto 2021, a Ronco All'Adige, in provincia di Verona.

La vittima è stata ferita con una coltellata dalla sorella, ma fortunatamente l'uomo è riuscito a raggiungere in bicicletta la Stazione Carabinieri e a dare l'allarme, prima di accasciarsi ed essere trasportato dal 118, in condizioni critiche all'ospedale di Borgo Trento. La vittima è un cittadino romeno di 45 anni, aggredito, come detto, durante una lite familiare a Veronella. La sorella 43enne è stata ricoverata nel reparto psichiatria dell'ospedale di San Bonifacio in attesa che l'autorità giudiziaria decida di denunciarla a piede libero per il reato di tentato omicidio nei confronti del fratello. L'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni sono stabili.