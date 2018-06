I coniugi e la società fantasma: né sede o dipendenti, ma guadagni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO - Il 14 giugno scorso, i Finanzieri della Compagnia di Arzignano hanno eseguito un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza, Dott.ssa Barbara Maria Trenti, che dispone ilfinalizzato alla confisca c.d. “per equivalente”, della somma diper l’anno 2014.Il servizio ha preso avvio da una verifica fiscale avviata nel febbraio 2017 nei confronti di una società, sedente nella città del Grifo, dichiaratamente operante nel settore del. Nel corso dell’attività amministrativa, i militari hanno constatato che l’impresa, costituita nel 2013, eraalle dipendenze oaziendali.Inoltre, è stato accertato chedella stessa, essendo addiritturache, da quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, sarebbe avvenuta attraverso l’utilizzo abusivo di una copia della sua carta d’identità, falsificata per l’occasione.Ulteriore elemento di criticità, emerso in sede di verifica fiscale, è la circostanza per cui la società, pur non avendo mai effettuato acquisti di merci o di materie prime, nel 2014 è risultata avere intrattenuto rapporti commerciali con clienti per oltre 400.000,00 euro, salvo poi omettere di presentare le dichiarazioni e di effettuare i relativi versamenti I.V.A.. Tali rapporti commerciali sono stati dunque ritenuti fittizi, in quanto finalizzati esclusivamente a consentire l’evasione fiscale a propri clienti attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.La gestione “di fatto” della società in questione è stata attribuita a due coniugi residenti a, P.P., classe 1977, originario di Foggia ed attualmente in stato di detenzione per altre cause, e D.A., classe 1980, di(VI), sulla base di numerose e concordanti circostanze, essenzialmente riconducibili al fatto che il punto di riferimento per le suddette transazioni commerciali era costituito sempre da società, insistenti nella provincia di Verona, riconducibili ai predetti.In altre parole, gli stessi avevano costituito uno “schermo giuridico”, rappresentato dalla società arzignanese, per realizzare operazioni concluse, in concreto, fra altri soggetti. All’esito delle indagini penali, coordinate dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Vicenza Dott. Giovanni Parolin, i Finanzieri hanno dato corso al provvedimento del G.I.P. che dispone il sequestro dei beni e delle disponibilità finanziarie in capo alla società e del profitto-denaro nella disponibilità di entrambi gli indagati, per quest’ultimi anche “per equivalente”, fino alla concorrenza di 81.041,13 euro, che rappresenta l’importo dell’I.V.A. evasa.