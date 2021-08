Ragazzo e il suo cane bloccati sul Monte Baldo: recuperati con l'elicottero

MALCESINE - Ieri, venerdì 20 agosto, attorno alle 18 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un giovane escursionista, bloccato in un canale assieme al suo cane sotto l'Altissimo. Il diciannovenne di Paderno Dugnano (MI), attrezzato con tenda e il dovuto, aveva passato una notte fuori sul Monte Baldo, seguendo il sentiero numero 8, aveva raggiunto un punto che in passato ha già ingannato diversi escursionisti, sviandoli su una traccia sbagliata che li fa scendere in un ripido canale. Così era successo e il giovane si era abbassato per 500 metri di dislivello, superando tratti impegnativi, fino a fermarsi sopra salti di roccia senza poter più risalire a circa mille metri di quota. Cinque soccorritori di Verona sono partiti assieme a due di Riva e, una volta sul posto hanno valutato le possibilità di intervento, una volta geolocalizzato. Data la difficoltà è la lunghezza di un eventuale ingresso, sia dall'alto che dal basso, mentre due soccorritori di Verona facevano campo base nel punto raggiunto dai fuoristrada, una squadra mista, Verona-Riva risaliva per avvicinarsi lateralmente dai Prati di Nago. Vista la difficile progressione con il buio, poco prima delle 22 è intervenuto l'elicottero di Trento abilitato al volo notturno, che ha individuato il ragazzo e ha recuperato lui e il cane con un verricello, per trasportarli a valle e affidarli ai soccorritori.